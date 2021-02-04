Diyarbakır'da özel ekip, eşini öldüren kocayı ahırda yakaladı

Barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşini av tüfeği ile ateş ederek öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayan katil, evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte, kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi.

Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı.

Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

ÖLDÜRÜP, KAÇTI

28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü.

Mehmet Büyük, eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak kaçtı.

Süreyya Büyük, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti.

Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

Büyük'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor.