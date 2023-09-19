Diyarbakır'da özel vana düzeneğiyle petrol hırsızlığı Özel vana düzeneğiyle ham petrol çalanlara yönelik düzenlenen ‘Sondaj’ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında suç örgütünün lideri Ö.A.’nın da olduğu 6’sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Diyarbakır'da kente boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheliler tespit edildi: Operasyonun düğmesine basıldı

Tespit edilen 8 şüpheli, 16 Eylül'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda fiber tankların içerisine konulmuş yüklü miktarda ham petrol, çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Suç örgütünün lideri Ö.A.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü.

Şüphelilerin fiber tankları ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için bölgede, ev ile iş yerlerine ait alanlarda oluşturdukları depolama alanında sakladığı belirlendi.

6'sı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemede suçlarını itiraf eden şüphelilerden Ö.A.’nın da aralarında olduğu 6’sı tutuklandı.

2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)