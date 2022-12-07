- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı
Diyarbakır'da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca ve yaya çarpıp kaçarken, Y.S. isimli yaya ağır yaralandı.
- 07.12.2022 - 21:02
Diyarbakır'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra, yol kenarındaki Y.S.’ye çarptı.
Sürücü ve yanındaki kişi kaza sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
DHA'nın haberine göre Y.S., ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Y.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.