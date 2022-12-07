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    Diyarbakır'da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca ve yaya çarpıp kaçarken, Y.S. isimli yaya ağır yaralandı.
    • 07.12.2022 - 21:02
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    Diyarbakır'da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı

    Diyarbakır'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra, yol kenarındaki Y.S.’ye çarptı.

    Sürücü ve yanındaki kişi kaza sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tedavi altına alındı

    DHA'nın haberine göre Y.S., ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Y.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #1

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #2

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #3

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #4

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #5

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #6

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #7

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #8

    Diyarbakır da park halindeki araçlara ve yayaya çarpan sürücü kaçtı #9


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