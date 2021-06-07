Euro
10.5215
-0.27%
Dolar
8.6283
-0.44%
Altın
525.02
-0.37%
Borsa
1.448
1.04%
Bitcoin
312.474
-1.52%
EXEN Coin
34.54
-2.67%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı

    Park halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebep ile yanmaya başladı. Araçta söndürme çalışmaları sırasında patlamalar meydana geldi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı

    Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent'te, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

    Dumanların fark edilmesi ile ekiplere haber verildi.

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, çalışmalar başlattı.

    Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

    Olay anı ve söndürme çalışmaları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı #1

    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı #2

    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı #3

    Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir