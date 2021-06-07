Diyarbakır’da park halindeki araçta yangın çıktı

Park halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebep ile yanmaya başladı. Araçta söndürme çalışmaları sırasında patlamalar meydana geldi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent'te, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Dumanların fark edilmesi ile ekiplere haber verildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, çalışmalar başlattı.

Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Olay anı ve söndürme çalışmaları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.