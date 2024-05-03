Diyarbakır'da parktaki kavgada ölümden döndü: 12 bıçak darbesiyle yaralandı Husumetliler arasında çıkan kavgada 12 bıçak darbesiyle yaralanan şahsın yardımına vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Diyarbakır'da husumetliler arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Bağlar ilçesinde 30 Nisan akşamı, daha önce tartışan iki grup, parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar kurtardı

Taraflardan biri, diğer gruba bıçaklarla saldırdı. Arkadaşları kaçarken, Davut Dinç tek başına kaldı. Sırtından, kalçasından ve sağ bacağından toplam 12 bıçak darbesi alan Dinç'i, grubun elinden çevredekiler kurtardı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dinç, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Beni bıçaklayan kişilerin yakalanmasını istiyorum, karşı tarafı tanımıyorum"

Hastanede tedavisi süren Davut Dinç, bıçaklayan kişilerin yakalanıp tutuklanmasını isteyerek, "Salı akşamı 22.30'da beni aradılar, biz hemen onlarla birlikte çıkıp parka gittik. Parkın içine girdik, 10-15 kişilerdi. Ne olduğunu anlamadan direkt üstüme geldiler. Ben de kaçmaya çalıştım, beni yere attılar. Sırtıma o zaman bıçak darbesi aldım. Gene ayağa kalktım, kaçmaya çalıştım. O zaman yine tutup, bu kez ayağımdan bıçakladılar. Ben daha ne olduğunu anlayamadan, çevrede oturan 5-6 ağabey vardı, onlar sayesinde kurtuldum. Yoksa bırakmazlardı beni. 10-15 bıçak darbesi yedim. O andan sonra başka arkadaşlar geldi, polis, ambulans geldi ve beni hastaneye getirdiler. Durumum şu an iyi. Doktorlarım, düne göre bugün daha iyi olduğumu söyledi. Sırtımdan aldığım bıçak darbesinde ciğerime dayanan bir darbe var. Sırtımdaki ve ayağımdaki bıçak darbeleri yüzünden şu an yürüyemiyorum. Yürüme sıkıntısı çekiyorum. Belim çok ağrıyor. Beni bıçaklayan kişilerin yakalanmasını istiyorum. Karşı tarafı tanımıyorum." diye konuştu.

"Yetkililerden tek ricam, çocuklarımızı sahipsiz bırakmasınlar"

Oğlunun ölümden döndüğünü belirten anne Selam Dinç ise, "Oğlumu 2 defa çağırdılar. Gelmeyeceğini söylemesine rağmen, bir şekilde ikna olup gidiyor. Oğlumu parka götürüyorlar, kavgayı çıkarıyorlar. Oğlumu parka çağıranlar, oradan kaçıp gidiyorlar, benim kuzumu da kurtların arasına bırakıp gidiyorlar. Ben bu insanlardan şikayetçiyim. Bugün benim evladıma bunu yapan, yarın tüm evlatlara bunu yapar. Hiçbir insanın hiçbir insana bunu yapmaya hakkı yoktur. Yetkililerden tek ricam, çocuklarımızı sahipsiz bırakmasınlar. Çünkü bugün eğer bu hatayı yapıyorlarsa benim çocuğuma, yarın herkese yaparlar." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)