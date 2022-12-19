Diyarbakır’da parti balkonlarına asılan IKBY bayrakları toplandı

Bazı bölge partilerinin bulunduğu binalara kentte düzenlenen bombalı saldırı sonrasında IKBY bayraklarının asılması üzerine ekipler harekete geçti. Balkonlardaki bayraklar toplandı.

Diyarbakır’da, 16 Aralık günün çevik kuvvet aracına düzenlenen bombalı saldırısı sonrasında kentte PAK, PSK ve Azadi Hareketi’nin bulunduğu binalara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrakları asıldı.

17 Aralık’ta asılan bayraklar, kamuoyunda nezdinde büyük tepki topladı.

Ekipler, bayrakları indirdi

DHA’nın haberine göre; savcılık kararı ile binalara giren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, balkonlara asılan bayrakları indirdi.

Parmak izi çalışmaları yapıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, binalarda parmak izi çalışması yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyaller ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.