Akşam saatlerinde işi biten Berat Baran, pazar arabasını evinin önüne park etti. Sabah uyandığında arabasını bulamayan genç pazarcı soluğu polis merkezinde aldı.

Hırsızların bu kez hedefi pazar arabası oldu...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Berat Baran, üç tekerlekli pazar arabasını evinin önüne park etti.

Arabasını park ettiği yerde bulamadı

Sabah erken saatte yeniden işe gitmek için dışarı çıkan Baran, aracını park ettiği yerde göremedi.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Baran, arabanın çalındığını gördü.

Diyarbakır'da pazar arabasını çalan hırsız kamerada VİDEO

15 bin TL değerinde

Soluğu polis merkezinde alan genç adam, şahıslardan şikayetçi oldu.

DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 15 bin TL değerindeki arabayı çalan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



