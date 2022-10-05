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    Diyarbakır'da pazar arabasını çalan hırsız kamerada

    Akşam saatlerinde işi biten Berat Baran, pazar arabasını evinin önüne park etti. Sabah uyandığında arabasını bulamayan genç pazarcı soluğu polis merkezinde aldı.
    • 05.10.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:26
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    Diyarbakır'da pazar arabasını çalan hırsız kamerada

    Hırsızların bu kez hedefi pazar arabası oldu...

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Berat Baran, üç tekerlekli pazar arabasını evinin önüne park etti.

    Arabasını park ettiği yerde bulamadı

    Sabah erken saatte yeniden işe gitmek için dışarı çıkan Baran, aracını park ettiği yerde göremedi.

    Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Baran, arabanın çalındığını gördü.

    Diyarbakır'da pazar arabasını çalan hırsız kamerada VİDEO

    Diyarbakır da pazar arabasını çalan hırsız kamerada #1

    15 bin TL değerinde

    Soluğu polis merkezinde alan genç adam, şahıslardan şikayetçi oldu.

    DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 15 bin TL değerindeki arabayı çalan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Diyarbakır da pazar arabasını çalan hırsız kamerada #2


    Diyarbakır da pazar arabasını çalan hırsız kamerada #3


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