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Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları'nda 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.