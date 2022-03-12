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    Diyarbakır'da, PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 15:57
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    Diyarbakır'da, PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yardım eden 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyon sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ederek 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa muhalefet eden F.B. ve H.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST

    Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

    "OPERASYON KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

    Diyarbakır da, PKK ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı #1

    Diyarbakır da, PKK ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı #2

    Diyarbakır da, PKK ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı #3


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