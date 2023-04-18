Diyarbakır'da polise silahlı saldırı! Saldırgan örgüt üyeliğinden de aranıyor Gece saatlerinde uygulama esnasında polis ekiplerine ateş eden 2 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlardan H.E.'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. Silahlı saldırıyı düzenleyen B.T.'nin ise örgüt üyeliğinden arandığı öğrenildi.

İHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde uygulama yapan polis ekiplerine karşı silah kullanan B.T.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Y.E. ve H.E.İ. ise gözaltına alındı.

B.T.'nin ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suç kaydının mevcut olduğu ve örgüt üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.

7 sene önce tahliye oldu

H.E.'nin polise verdiği ifadelerde B.T.'nin halası oğlu olduğunu ve terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundayken yaklaşık 7 yıl önce Diyarbakır merkezde yakalanıp, cezaevinden 1 sene sonra ara tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

B.T.'nin cezaevinden çıktıktan sonra Ukrayna’ya kaçtığını polise beyan eden H.E., dün 21.00 sıralarında olay yerine Nissan araçla geldiklerini, B.T.'nin mesaj atarak topraklı yola çağırdığını ve oraya gittiklerini, bu esnada görevli polis ekiplerinin olay yerine geldiklerini ve B.T.'nin üst aramasını yaptıkları esnada B.E.'nin polis ekiplerini iterek belinden çıkardığı silah ile ateş edip kaçtığını ifade etti.

8 adet kovan var

Öte yandan Y.E. ve H.E.'nin olay yerine geldikleri 33 DDH 51 plakalı aracın arama yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 adet 9x19, 5 adet 7x65 olmak üzere toplam 8 adet kovanın olduğu tespit edildi.

Çalışmalar sürüyor

Konuyla ilgili firari B.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.