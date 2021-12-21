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- Diyarbakır'da pompalı tüfekli şüpheli gözaltında
Diyarbakır'da pompalı tüfekli şüpheli gözaltında
- DHA
- 21.12.2021 - 09:59
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde dün öğle saatlerinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, Huzur Polis Merkezi’ne geldi.
Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.
GÖZALTINA ALINDI
Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.
Katibi’nin belinden ayrıca kurusıkı bir tabanca da çıktı.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında merkezin önünde nöbet tutan polis ve bekçilerin ifadesine başvuruldu.
SORGU DEVAM EDİYOR
Emniyet Müdürlüğü tarafından ihmali olan personel hakkında yasal işlem yapılacak.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgusu devam eden Katibi’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.