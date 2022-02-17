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Diyarbakır'da PTT şubesinde soygun
Maskeli ve silahlı 3 soyguncu, PTT şubesinde görevliyi rehin alarak, kasadaki 20 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise kaçan zanlılar için çalışma başlattı.
- İHA
- 17.02.2022 - 17:47
- Güncelleme : 17.02.2022 - 18:03
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda bulunan PTT Gaziler şubesinde bir hırsızlık olayı yaşandı.
MASKELİ 3 SOYGUNCU PTT'YE GİRDİ
Olayda, maskeli av tüfeği ve tabancalı 3 soyguncu, gözlerine kestirdikleri PTT şubesine girdi. Zanlılar, içerideki vatandaşları dışarı çıkarttı.
GÖREVLİYİ REHİN ALIP, KASADAN 20 BİN LİRA ÇALDILAR
Güvenlik görevlisini rehin alan hırsızlar, kasadan 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak zanlıların yakalanması için harekete geçti.