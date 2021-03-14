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Diyarbakır'da resepsiyon kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da resepsiyon kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı. Resepsiyon çalışanının babasının da dahil olduğu silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.