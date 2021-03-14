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    Diyarbakır'da resepsiyon kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

    Bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı. Resepsiyon çalışanının babasının da dahil olduğu silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 12:46
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    Diyarbakır'da resepsiyon kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir otele gece geç saatlerinde otele gelen 3 kişi ile resepsiyonda bulunan görevli arasında tartışma yaşandı.

    Otele gelen şahıslar, tartışmanın ardından camları kırıp bölgeden kaçtı. Yaşanan olay üzerine resepsiyon çalışanı durumu babası olan otel sahibine bildirdi.

    İsmi öğrenilemeyen otel işletmecisi iş yerinde beklediği sırada şahıslar yeniden otele gelip tartışmaya başladı.

    TARTIŞMA KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 2 YARALI

    Tartışmanın büyümesi üzerine otel işletmecisi, belinden çıkardığı tabancayla şahısların üzerine kurşun yağdırdı.

    Olayda Cengin Akgün başına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybederken, resepsiyon görevlisi ile otele gelen 2 kişi de yaralandı.

    Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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    YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cengiz Akgün'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

    İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

    Otel işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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