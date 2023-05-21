Diyarbakır'da rüzgarın devirdiği dolabın altında kaldı Balkonunda rüzgarın şiddetiyle devrilen dolabın altında kalan 86 yaşındaki Mehmet Ali Yeşil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerindeki Karabulut Apartmanı'nın 4’ücü katında, 86 yaşındaki Mehmet Ali Yeşil, balkonda olduğu sırada orada bulunan dolap rüzgarın etkisiyle üzerine devrildi.

Evde yalnız olan Yeşil'in yardım çağrılarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 4’üncü kattaki balkona çıkarak Yeşil’i dolabın altından çıkardı ve sağlık ekiplerine de evin kapısını açtı.

Sağlık durumu iyi olan Yeşil, kontrol amaçlı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.