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    Diyarbakır'da sağanak, caddeleri göle çevirdi

    Öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, caddeler de göle döndü.
    • 09.05.2022 - 16:00
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    Diyarbakır'da sağanak, caddeleri göle çevirdi

    Diyarbakır'da sabah saatlerinde normal seyreden hava durumu, öğle saatlerinden itibaren etkisini yağışlı havaya bıraktı.

    Bir anda bastıran yağmur nedeniyle kent olumsuz etkilendi.

    Köprü altları ve caddeleri su bastı.

    Yayalar yürümekte güçlük çekti

    Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekerken saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #1

    Mazgallar tıkandı

    Sürücüler de suyla dolan caddelerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Su birikintilerine karşı belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak suyun gitmesini sağladı.

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #2

    Meteoroloji verileri açıkladı

    Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #3

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #4

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #5

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #6

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #7

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #8

    Diyarbakır da sağanak, caddeleri göle çevirdi #9


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