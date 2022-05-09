Diyarbakır'da sağanak, caddeleri göle çevirdi

Öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, caddeler de göle döndü.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde normal seyreden hava durumu, öğle saatlerinden itibaren etkisini yağışlı havaya bıraktı.

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle kent olumsuz etkilendi.

Köprü altları ve caddeleri su bastı.

Yayalar yürümekte güçlük çekti

Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yürümekte güçlük çekerken saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.

Mazgallar tıkandı

Sürücüler de suyla dolan caddelerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Su birikintilerine karşı belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak suyun gitmesini sağladı.

Meteoroloji verileri açıkladı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

























