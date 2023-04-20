Diyarbakır'da sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle döndü Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca olumsuzluklar da beraberinde geldi.

DHA

Yağmur bir kez daha yurda geri döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bayram süresince yağışların devam edeceği de belirtildi.

Bu illerden biri de depremin vurduğu Diyarbakır oldu.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan ve 12 Nisan'daki yağışlarda su altında kalan Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.