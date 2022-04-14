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    Diyarbakır'da sahte araç parçalarına 'orijinal' yazıp sattılar

    Sattıkları yan sanayi otomobil parçalarının üzerine lazerle 'orijinal' baskını yapan 6 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 15:12
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    Diyarbakır'da sahte araç parçalarına 'orijinal' yazıp sattılar

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünleri orijinal gibi piyasaya süren şahısların peşine düştü.

    Ekipler, bir grubun yan sanayi olan otomobil parçalarına lazerle orijinal ibareleri işleme yaptıklarını belirledi.

    Depoda 6 kişi gözaltına alındı

    Şüphelilerin bu işlemi Kayapınar ilçesindeki ruhsatsız bir depoda yaptığı tespit edildi. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Lazer cihazlarına el konuldu

    Polisin aramasında; binlerce otomobil parçası, ambalaj kutuları, 20 bin bandrol etiket ve aynı anda 10 parça ürün üzerine yazı yazabilen lazer cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #1

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #2

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #3

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #4

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #5

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #6

    Diyarbakır da sahte araç parçalarına orijinal yazıp sattılar #7


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