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- Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı
Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı
Limitinden fazla yük yüklenen bir kamyon, saman balyaları nedeniyle alt geçitten geçemedi. Arkadan gelen araçların durumu fark etmesi, olası bir kazayı önledi.
- İHA
- 15.03.2021 - 11:48
- Güncelleme : 15.03.2021 - 12:03
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde 76 AAH 097 plakalı kamyon, limitinden fazla yük nedeniyle 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu.
PARA CEZASI UYGULANDI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı.
Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı VİDEO
YOL TEMİZLENDİ
Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.