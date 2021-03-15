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Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı

Limitinden fazla yük yüklenen bir kamyon, saman balyaları nedeniyle alt geçitten geçemedi. Arkadan gelen araçların durumu fark etmesi, olası bir kazayı önledi.