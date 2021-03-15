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    Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı

    Limitinden fazla yük yüklenen bir kamyon, saman balyaları nedeniyle alt geçitten geçemedi. Arkadan gelen araçların durumu fark etmesi, olası bir kazayı önledi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:03
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    Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı

    Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde 76 AAH 097 plakalı kamyon, limitinden fazla yük nedeniyle 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı.

    Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı VİDEO


    Diyarbakır da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı #1

    YOL TEMİZLENDİ

    Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

    Diyarbakır da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı #2

    Diyarbakır da saman yüklü kamyon, kazaya davetiye çıkardı #3

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