Diyarbakır'da şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Anne ve 4 çocuğu yaralandı

DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki dairede şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı.
Çıkan yangında anne Ruken K. (30) ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3) dumandan etkilendi.
Ruken K., çevredekilerden yardım istedi.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evdekiler tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sağlık durumları iyi
Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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