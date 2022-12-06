Bağlar'da polis aracına sıkışan yavru kedi, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasıyla ortam yumuşarken ekipler, mama ve su verip yavru kediyi doğaya saldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, park halindeki polis aracının kaputundan kedi sesini duyan güvenlik güçleri, yavru kedinin sıkıştığını fark etti.

Aracı kullanan polis, olay yerine gelip kaputu açtı. Güvenlik güçleri, bir süre kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Kedi kurtarıldı

Mahsur kalan yavru kediyi mama ile kurtarmak isteyen polis ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ancak itfaiye ekipleri olay yerine yetişmeden güvenlik güçlerinin çabaları sonucu yavru kedi kurtarıldı.

Mama ve su verip kediyi doğaya saldılar

Daha sonra panik halinde olan yavru kedinin herhangi bir yarası olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin kurtardığı yavru kedinin şefkatli kollarda sevilmesiyle panik ortamı yumuşarken, o anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre; kedinin daha sonra susadığını anlayan ekipler, mama ve su verip yavru kediyi doğaya saldı.

Diyarbakır'da şefkatli polis, sıkışan kediye yardım eli uzattı VİDEO



