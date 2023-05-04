Diyarbakır'da servis şoförü, öğrenciyi darbetti Zaman zaman öğrencilerin velileri tarafından güvenerek emanet edildiği kişilerin kötü davranışlarına şahit oluyoruz. Bu olaylardan birisi de Diyarbakır'da yaşandı. Bu kez, servis şoförünün darbettiği öğrencinin ailesi şikayetçi oldu.

DHA Diyarbakır’da servis şoförlüğü yapan 53 yaşındaki V.Ö., okul önünde, taşıdığı öğrenciyle kavga eden 11 yaşındaki M.B.Ö.’yü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken M.B.Ö.’nün ailesi, V.Ö.’den şikayetçi oldu. Olay okulun önünde yaşandı Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. Servis şoförü V.Ö., okul önünde bekliyordu. O sırada M.B.Ö., başka bir arkadaşıyla tartışıyordu. V.Ö., başka bir öğrenci ile tartıştığı için M.B.Ö.’ye kaba kuvvet uyguladı. Çevredekiler araya girdi. Öğrenci durumu ailesine anlattı V.Ö.'nün elinden kurtulan M.B.Ö., eve giderek durumu ailesine anlattı. Darp raporu alındı Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek V.Ö.’den şikayetçi oldu. İnceleme başlatıldı Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.’nün M.B.Ö.’yü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.