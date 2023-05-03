Diyarbakır'da servisin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi Yenişehir'de evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan, hayatını kaybetti.

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan’a çarptı.

Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi’ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.