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    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu

    Hava sıcaklıklarının artmasıyla Diyarbakır’da termometreler 28 dereceyi gösterdi. Tarihi mekanlar boş kalırken, camiler doldu.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 16:04
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    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu

    Diyarbakır'da 28 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, oruç tutan vatandaşlar hafta sonlarını evlerde geçirmeyi tercih etti.

    Ramazan ayı öncesi kentin tarihi mekanlarındaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı.

    İBADETTEN SONRA CAMİLERDE İFTARI BEKLEDİLER

    Sur ilçesinde bulunan On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi özellikle turistlerin uğrak mekanı olan tarihi mekanlar, hava sıcaklığının da etkisiyle boş kaldı.

    Özellikle yaşlı vatandaşlar da Ulu Cami gibi tarihi camilerde ibadet ettikten sonra oturarak iftarı bekledi.

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu #1

    “GELDİK AMA ON GÖZLÜ BOMBOŞ.”

    Muş'tan gelen misafirlerini On Gözlü Köprü'ye getirdiğini söyleyen Seyhan Sevilgen, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Misafirlerimiz geldi. Onlara Diyarbakır’ı gezdirelim dedik. Geldik ama On Gözlü bomboş. Herkese güzel bir ramazan diliyorum." dedi.

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu #2

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu #3

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu #4

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu #5


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