Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar çözümü süs havuzunda buldu Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı kentte sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinledi. Çocukların keyifli anları ise kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yurt genelinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için çözüm arayışına girdi.

Diyarbakır'da da durum değişmedi.

Süs havuzunda serinlediler

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.

Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Gönüllerince eğlendiler

Çocuklar, havanın çok ısınması dolayısıyla süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)