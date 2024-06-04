AA
Yurt genelinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için çözüm arayışına girdi.
Diyarbakır'da da durum değişmedi.
Süs havuzunda serinlediler
Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.
Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.
Gönüllerince eğlendiler
Çocuklar, havanın çok ısınması dolayısıyla süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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