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    Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti

    Bağlar ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 01:20
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    Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana gelen olayda, Mücella Demir 'in (34) evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu.

    Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir, hayatını kaybetti.
    Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti #2

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