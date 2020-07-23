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Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti

Bağlar ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın yaşamını yitirdi.