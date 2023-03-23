DHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde seyir halinde olan 31 PBT 49 plakalı hafif ticari araç ile plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, peş peşe Şehitlik Caddesi’ne geldi.
Burada duran araçlardan inen kişiler arasında tartışma çıktı.
Biri bacağından vuruldu
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Şüphelilerden biri, kanlar içerisinde yere yığılan yaralının üzerine aracını sürüp, çarpmadan uzaklaştı.
Ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.