Diyarbakır'da silahlı çatışmada göğsünden vuruldu Silahlı çatışmada yoldan geçen İnayet S. göğsünden vurulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Jiyan Caddesi’ne taksi ile gelen S.S. ve M.K., husumetli oldukları N.Ö.’ye tabanca ile ateş etti.

N.Ö.’nün de karşılık vermesi üzerine çatışma çıkarken bu sırada yoldan geçen İnayet S., kurşunların hedefi oldu.

İnayet S. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İnayet S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Silahlı çatışma ve İnayet S.’nin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. S.S. M.K. ve N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, İnayet S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)