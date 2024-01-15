Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı’nda aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması, kanlı bir şekilde sonuçlandı.
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cadde kenarındaki kaldırımda karşı karşıya gelen iki grup arasında, darp ve silah kullanılan olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili incemeler sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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