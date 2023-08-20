Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı Bismil ilçesinde çıkan, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

DHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013’üncü Sokak'ta grup arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.

Polis soruşturma başlattı

1’i ağır, 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sokaktaki evlere ve araçlara kurşunların isabet ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, bazı şüphelileri gözaltına aldı.