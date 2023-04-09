Diyarbakır'da silahlı saldırı Husumetli olduğu kişilerin arkadaşı Veysel S.'yi sokakta görerek ateş açan Esat G., aranıyor.

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak’ta meydana gelen olayda, Esat G., husumetli olduğu kişilerin arkadaşı olan Veysel S.’yi sokakta gördüğü gibi 2 el ateş ederek yaraladı.

Yaralı, hastaneye kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel S., sokakta bulunan bir esnaf tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.