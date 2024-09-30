Diyarbakır'da silahlı saldırıda ölen kuzenler toprağa verildi Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen amca çocukları Cevat Oğuz ve Muzaffer Oğuz, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

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İHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KUZENLER HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde, Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)