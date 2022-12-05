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    Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

    Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen 30 yaşındaki Hasan Candan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
    • 05.12.2022 - 23:37
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    Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda yürüyen Hasan Candan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    Kanlar içerisinde yere yığılan Candan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Candan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, Candan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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