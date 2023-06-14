Diyarbakır'da şırıngalı çikolatadan ölüme indirimli cezalar 7 yaşındaki çocuğun boğazına, şırıngalı çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan ve yargılanan 2'si firma sahibi 5 sanığa, 'taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından ve 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA

25 Kasım 2019 yılında Diyarbakır’dan gelen bir haber, hem korkuttu hem de derin üzüntü yarattı.

Yenişehir’in Seyrantepe Mahallesi'ndeki okulundan çıkan 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, bakkaldan şırıngalı çikolata aldı.

Ancak çikolatanın kapağı, minik Miraç’ın boğazına kaçtı.

10 gün dayanabildi

Ambulansla, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut Bilgi, 10 gün süren yaşam mücadelesini, 5 Aralık 2019'da kaybetti.

Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istendi.

Rapor, savcılığa sunuldu

Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu.

Raporda firma sahibi U.Y. ve S.Y. ile dağıtıcı firma yetkilisi H.T., K.T. ve Y.T.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 5 sanık hakkında, standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin, gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumlulukları dikkate alındığında, Miraç'ın ölümünde asli kusurlu olduklarını belirterek, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işlediklerine kanaat getirdi.

İndirimli cezalar

Firma sahipleri, olaylar gerçekleşene kadar piyasaya yaklaşık 11 milyon ürün dağıttıklarını ve ardından toplattıklarını belirterek, ailenin zararını karşılamak istediklerini söyledi.

Mahkeme, 5 sanığı 'taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Daha sonra cezayı 'iyi hal'den 1 yıl 8'er aya indirerek, sanıkların bu cezalarını da 5 yıl süreyle erteledi.

Miraç Umut Bilgin'in ailesi de konuyla ilgili, firma sahipleriyle uzlaştıklarını ve konuşmak istemediklerini ifade etti.