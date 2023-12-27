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Diyarbakır'da şoför tartıştığı muavini ezerek ölümüne neden oldu! Gözaltına alındı

Diyarbakır'da şoför tartıştığı muavini ezerek ölümüne neden oldu! Gözaltına alındı Şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü, mola verdikleri otogarda muavin ile tartıştı. Tansiyonun yükselmesiyle öfkesi dinmeyen sürücü, adamı ezdi. Muavin hayatını kaybederken şahıs ise yolcu dolu otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.