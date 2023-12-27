Diyarbakır'da korkunç bir cinayet yaşandı.
Sabah saatlerinde şehirlerarası yolcu otobüsü, Ergani İlçe Otogarı’nda mola verdi.
Şoför S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.
Akrabalarını çağırdı
Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona erdi.
Bunun üzerine İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı.
Muavini bilerek ezdi
S.İ. de içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi.
O anları gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, muavin otobüsün altında kaldı.
Hayatını kaybetti
S.İ., İşler’in üzerinden otobüsle geçerek yoluna devam etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İşler’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alındı
Şoför S.İ. de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
S.İ. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış