Diyarbakır'da sokak köpekleri ahırdaki kuzuları telef etti Mehmet İhsan Karadeniz’e ait ahıra giren başıboş köpekler, 19 kuzuyu öldürdü, 6’sını da yaraladı.

DHA

Türkiye son dönemde başıboş sokak köpeklerinin vahşetlerine sıkça sahne oldu.

Birçok can kaybına neden olan köpekler çiftçilerin hayvanlarına da saldırıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün gece Mehmet İhsan Karadeniz’e ait kuzuların bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler, hayvanlara saldırdı.

19 kuzuyu telef ettiler

Sesler üzerine dışarıya çıkan Karadeniz, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı. 50 kuzunun bulunduğu ağılda 19 kuzu öldü, 6 kuzu da yaralandı.

Karadeniz, durumu güvenlik güçleri ile Silvan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer, inceleme yaparak rapor tuttu.