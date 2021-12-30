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- Diyarbakır'da suç örgütlerine yönelik operasyon
Diyarbakır'da suç örgütlerine yönelik operasyon
- DHA
- 30.12.2021 - 09:22
- Güncelleme : 30.12.2021 - 10:12
Diyatbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti.
Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan ekipler, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
DURDURULAN ARAÇTA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takip ile araçlarıyla birlikte durduruldu.
KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
50 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Ele geçirilen tabancaların suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.