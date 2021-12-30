Diyarbakır'da suç örgütlerine yönelik operasyon

Emniyet ekiplerinin silah temin edenlere yönelik düzenledikleri operasyonda, 2 otomobil içerisinde 50 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Diyatbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan ekipler, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

DURDURULAN ARAÇTA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takip ile araçlarıyla birlikte durduruldu.

KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

50 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Ele geçirilen tabancaların suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.

















