Euro
14.5978
1.46%
Dolar
12.8710
1.67%
Altın
743.6290
1.19%
Borsa
1,912.80
0.91%
Bitcoin
605.885
3.30%
BTXN Coin
35.98
-1.47%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Diyarbakır'da suç örgütlerine yönelik operasyon

    Emniyet ekiplerinin silah temin edenlere yönelik düzenledikleri operasyonda, 2 otomobil içerisinde 50 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da suç örgütlerine yönelik operasyon

    Diyatbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

    Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan ekipler, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

    DURDURULAN ARAÇTA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takip ile araçlarıyla birlikte durduruldu.

    KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

    50 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Ele geçirilen tabancaların suç örgütlerine satılmak üzere getirildiği belirtildi.

    Diyarbakır da suç örgütlerine yönelik operasyon #1

    Diyarbakır da suç örgütlerine yönelik operasyon #2

    Diyarbakır da suç örgütlerine yönelik operasyon #3

    Diyarbakır da suç örgütlerine yönelik operasyon #4

    Diyarbakır da suç örgütlerine yönelik operasyon #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir