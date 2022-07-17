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    Diyarbakır'da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı

    Sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren genç akıntıya kapılıp boğuldu. Çalışma başlatan ekipleri 3 saat ardından gencin cansız bedenine ulaştı.
    • 17.07.2022 - 17:22
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    Diyarbakır'da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı

    Diyarbakır'ın Çınar Ortaşar mevkisinde, 17 yaşındaki Salih Kurtboğan, serinlemek için su kanalına girdi.

    Bir süre sonra kanaldaki akıntıya kapılan genç gözden kayboldu.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla olay yerine AFAD, JAK ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Su kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.

    3 saatlik çalışma sonrası cesedi bulundu

    Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Kurtbogan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, 112 acil sağlık ekipleri aracılığıyla sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

    Diyarbakır da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı #1

    Diyarbakır da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı #2

    Diyarbakır da sulama kanalına giren gencin cesedi çıkarıldı #3


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