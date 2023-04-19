Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti

İHA
Diyarbakır’da öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Yenişehir ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.
Bunun üzerine ihbarla polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollü şekilde patlatıldı
Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti.
Bomba imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı.
Çanta boş çıktı
Ekiplerin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.
Patlatma anını vatandaşlar merakla izledi.