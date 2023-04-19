İHA

Diyarbakır’da öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Yenişehir ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

Bunun üzerine ihbarla polis ekipleri sevk edildi.

Kontrollü şekilde patlatıldı

Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti.

imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı.

Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti

Çanta boş çıktı

Ekiplerin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Patlatma anını vatandaşlar merakla izledi.

Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti
Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti
Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti
Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti