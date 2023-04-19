Diyarbakır’da şüpheli valiz paniği: Polis harekete geçti Kentin en işlek bölgesinde yol ortasında bırakılan valiz korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bomba imha uzmanı getirildi. Valizin fünye ile patlatılmasıyla içi boş olduğu görüldü.

İHA Diyarbakır’da öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yenişehir ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Bunun üzerine ihbarla polis ekipleri sevk edildi. Kontrollü şekilde patlatıldı Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı. Çanta boş çıktı Ekiplerin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı. Patlatma anını vatandaşlar merakla izledi.