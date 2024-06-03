Diyarbakır'da süs havuzundaki paraları aldılar: Uyaran otel görevlilerini darbettiler Süs havuzundan para çalan hırsızlar, kendilerini uyaran otel görevlilerini darbederken o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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DHA

Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı...

Dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde otelin önüne gelen 3 kağıt toplayıcısından biri, süs havuzunda elini ve yüzünü yıkadı.

Diğerleri de otel müşterilerinin dilek tutarak attığı bozuk paraları almaya çalıştı. Durumu gören otel çalışanı Necat Y. (39), kağıt toplayıcılarından uzaklaşmalarını istedi.

Otel çalışanlarını darbettiler

Ancak grup, Necat Y.’ye önce havuzun yanındaki çöp kovasını fırlattı, ardından bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Araya girmeye çalışan bazı otel çalışanları da darbedildi. Olayda Necat Y. ve mesai arkadaşı M.T. (22) yaralandı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ayakta müdahale edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan kavga anı, otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Telefonla birbirilerini çağırdılar, 8-9 kişi oldular"

Otel çalışanı Eda Işıktaş (23), hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradıklarını belirterek, “3 kişi geldi. Ellerini önce havuzda yıkadılar. Havuzdaki parayı aldılar. Daha sonra havuzda kendilerini yıkamaya çalıştılar. Bunu gören müşteriler biraz ürktü. Biz de Necat Bey’i çağırdık. Sadece bir kişiyi uyardı. Uyardığını gören diğerleri çöp kovasını Necat Beyin üstüne boşalttılar. Tek kişiye saldırdılar. Olayın içerisine ben de girdim. Bana da hem sözlü hem de fiziki şiddet uygulamaya çalıştılar. İlk önce 3 kişiydiler, daha sonra telefonla birbirilerini çağırdılar, 8-9 kişi oldular. Daha sonra bizim çalışanlar araya girmek zorunda kaldı. Çünkü Necat Bey’i yere sermişlerdi ve 3-4 kişi ona saldırıyorlardı. Mecburiyetten çalışanlar da tepki vermek zorunda kaldı. Polisleri çağırdık hem bizi hem de karşı tarafı aldılar. Suçsuz olmamıza rağmen suçu bize attılar. Sosyal medyada hiçbir şekilde delilleri olmamasına rağmen sadece bir görüntü alıp bizi kötü göstermeye çalıştılar. Kendilerine suç duyurusunda bulunacağız.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)