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    Diyarbakır'da taburcu edilen Selim bebek 3 gün sonra kurtarılamadı

    Yenişehir ilçesinde hastalanarak hastaneye yatırılan Selim bebek, bir süre sonra taburcu edildi. Tedavisi evde süren minik Selim, 3 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 13.12.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:07
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    Diyarbakır'da taburcu edilen Selim bebek 3 gün sonra kurtarılamadı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Kırdak Ailesi, soğuk aldığı gerekçesiyle bebekleri Selim’i, 5 gün önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

    Muayenenin ardından Kırdak, hastaneye yatırıldı. Küçük Selim, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

    3 gün sonra yeniden rahatsızlandı

    Taburcu olduktan sonra da reçete edilen ilaçların verilmesine devam edilen Selim bebek, 3 gün sonra, dün rahatsızlanınca aile tarafından bu kez Bağlar ilçesinde oturdukları mahallenin yakınındaki özel hastaneye götürüldü.

    Minik Selim hayatını kaybetti

    Tedaviye alınan Selim Kırdak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kırdak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
    Selim Kırdak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır da taburcu edilen Selim bebek 3 gün sonra kurtarılamadı #1

    Diyarbakır da taburcu edilen Selim bebek 3 gün sonra kurtarılamadı #2


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