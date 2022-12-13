Diyarbakır'da taburcu edilen Selim bebek 3 gün sonra kurtarılamadı

Yenişehir ilçesinde hastalanarak hastaneye yatırılan Selim bebek, bir süre sonra taburcu edildi. Tedavisi evde süren minik Selim, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Kırdak Ailesi, soğuk aldığı gerekçesiyle bebekleri Selim’i, 5 gün önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Muayenenin ardından Kırdak, hastaneye yatırıldı. Küçük Selim, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

3 gün sonra yeniden rahatsızlandı

Taburcu olduktan sonra da reçete edilen ilaçların verilmesine devam edilen Selim bebek, 3 gün sonra, dün rahatsızlanınca aile tarafından bu kez Bağlar ilçesinde oturdukları mahallenin yakınındaki özel hastaneye götürüldü.

Minik Selim hayatını kaybetti

Tedaviye alınan Selim Kırdak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kırdak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Selim Kırdak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.





