Bir kız çocuğunu metruk bir binada taciz eden adamı fark eden genç, kan donduran anları anlatarak, "Gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz." dedi.

Dün akşam saatlerinde taciz girişimi mahalleli tarafından engellendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü.

İçeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimine şahit oldu.

Tacizci darbedildi

Gençler bir yandan kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler de durumun öğrenilmesi üzerine tacizciyi sokak ortasında darbetti.

İHA'nın aktarımına göre; tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., o anları anlattı.

Diyarbakır'da taciz girişimini engelleyen genç o anları anlattı ViDEO

"İstiyoruz ki cezasını alsın"

H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı." dedi.

"Bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz"

H.B., "Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz. Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk." ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi.