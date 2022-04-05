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    Diyarbakır’da taciz şüphelisini öldürenlerden 2’si tutuklandı

    Bir kişinin taciz iddiasıyla darbedilip öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:16
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    Diyarbakır’da taciz şüphelisini öldürenlerden 2’si tutuklandı

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ergün Arslan, önceki gün saat 17.20 sıralarında bir grup tarafından kovalanarak darbedildi.

    Sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olayla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce inceleme başlatıldı.

    Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, bıçağı kullanan 16 yaşındaki S.D., darbeden 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P ve 24 yaşındaki B.E.’yi kısa sürede yakaladı, gözaltına aldı.

    Diyarbakır'da darbettikleri adamı bıçakladılar VİDEO

    İKİSİ TUTUKLANDI

    Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliye sevk edildi.

    Savcılık sorgularının ardından H.İ.P ile B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D ve E.H.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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