Diyarbakır’da talep olmayınca 942 çadır kaldırıldı

DHA
6 Şubat deprem felaketinin ardından başlayan seferberlik kapsamında depremden etkilenen bölgelerde hızla çadırlar kurulmaya başlandı.
Depremlerin etkilediği Diyarbakır’da, Yenişehir ilçesi Silvan yolunda 1000’i asıl, 942’si yedek olmak üzere 1942 çadırlı çadır kent kuruldu.
Talep olmayınca kaldırıldı
Evleri hasar görenlerin geçici süreliğine yerleştirildiği çadır kentte, talep olmaması ve konteyner kentin kurulmasıyla yedek durumda olan 942 çadır, olası bir afete hazır hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından toplanıp AFAD’ın afet lojistik deposuna kaldırıldı.