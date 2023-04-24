Diyarbakır’da talep olmayınca 942 çadır kaldırıldı Yenişehir ilçesindeki çadır kentteki 1942 çadırdan yedek durumda olan 942'si, talep olmaması ve konteyner kent kurulması nedeniyle kaldırılarak AFAD’ın afet lojistik deposuna götürüldü.

DHA

6 Şubat deprem felaketinin ardından başlayan seferberlik kapsamında depremden etkilenen bölgelerde hızla çadırlar kurulmaya başlandı.

Depremlerin etkilediği Diyarbakır’da, Yenişehir ilçesi Silvan yolunda 1000’i asıl, 942’si yedek olmak üzere 1942 çadırlı çadır kent kuruldu.

Talep olmayınca kaldırıldı

Evleri hasar görenlerin geçici süreliğine yerleştirildiği çadır kentte, talep olmaması ve konteyner kentin kurulmasıyla yedek durumda olan 942 çadır, olası bir afete hazır hale getirilmesi amacıyla güvenlik korucuları tarafından toplanıp AFAD’ın afet lojistik deposuna kaldırıldı.