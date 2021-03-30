Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ellerindeki 160 adet tarihi eseri satmak isteyen 5 şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınar ilçesinde yaşayan şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 250 lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi.

JANDARMADAN SUÇÜSTÜ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yuvacık Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 107 adet bronz ve gümüş sikke, 8 adet yüzük, 2 adet mızrak ucu, 2 adet savaş baltası, 28 adet çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 adet çömlek olmak üzere toplam 160 adet tarihi eser ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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