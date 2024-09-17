Diyarbakır'da tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdü Bağlar ilçesinde 22 yaşındaki Mazlum A. tartıştığı eniştesi 33 yaşındaki Ünal Can Özdemir’i tabancayla öldürdü. Mazlum A., gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır'da çıkan tartışmada kan aktı..

Öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Molla Gürani Caddesi Bahoz 6 Sitesi’nde meydana gelen olayda Mazlum A. ile konuşmak için evine gittiği eniştesi Ünal Can Özdemir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mazlum A., yanında getirdiği tabanca ile Ünal Can Özdemir’i karnından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ENİŞTE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrolünde Ünal Can Özdemir’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinde yapılan incelemede 1 tabanca ve 1 boş kovan ele geçirilirken, kaçan şüpheli Mazlum A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)