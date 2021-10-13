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- Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada
Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada
Motosikler sürücüsünün, eti gerekli önlemler almadan taşıması dikkat çekti. Etin nereye götürüldüğü soru işaretlerine neden oldu.
- İHA
- 13.10.2021 - 11:38
- Güncelleme : 13.10.2021 - 12:16
Diyarbakır'da sağlık kurallarına dikkat edilmeden taşınan et görüntülendi.
Motosiklet sürücüsü, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde etle birlikte yolculuk ederken kameraya yansıdı.
ETİ SAĞLIKSIZ ŞEKİLDE TAŞIDI
Sürücü, kasaya yüklediği ambalajsız etle yolculuk yaptı. Sağlıksız bir şekilde taşınan et, başka bir araçtan anbean kayıt altına alındı.
Saatlerce trafikte güneş altında yoluna devam eden sürücü, görenlerin tepkisine neden oldu.
"ETLER NEREYE GÖTÜRÜLDÜ" SORUSU
Sosyal medya kullanıcıları, etlerin nereye taşındığı sorusunu gündeme getirdi.
Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada ViDEO