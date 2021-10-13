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    Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada

    Motosikler sürücüsünün, eti gerekli önlemler almadan taşıması dikkat çekti. Etin nereye götürüldüğü soru işaretlerine neden oldu.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:16
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    Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada

    Diyarbakır'da sağlık kurallarına dikkat edilmeden taşınan et görüntülendi.

    Motosiklet sürücüsü, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde etle birlikte yolculuk ederken kameraya yansıdı.

    ETİ SAĞLIKSIZ ŞEKİLDE TAŞIDI

    Sürücü, kasaya yüklediği ambalajsız etle yolculuk yaptı. Sağlıksız bir şekilde taşınan et, başka bir araçtan anbean kayıt altına alındı.

    Saatlerce trafikte güneş altında yoluna devam eden sürücü, görenlerin tepkisine neden oldu.

    "ETLER NEREYE GÖTÜRÜLDÜ" SORUSU

    Sosyal medya kullanıcıları, etlerin nereye taşındığı sorusunu gündeme getirdi.

    Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada ViDEO

    Diyarbakır da taşınan ambalajsız et kamerada #1

    Diyarbakır da taşınan ambalajsız et kamerada #2

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