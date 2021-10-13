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Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada

Diyarbakır'da taşınan ambalajsız et kamerada

Motosikler sürücüsünün, eti gerekli önlemler almadan taşıması dikkat çekti. Etin nereye götürüldüğü soru işaretlerine neden oldu.