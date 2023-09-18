Diyarbakır'da taziyeden çıkanlara otomobil çarptı: 2 ölü 2 ağır yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'nde eski muhtarın taziyesinden dönerken yolun karşısına geçen vatandaşlara otomobil çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 kişi can verdi
Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan 2 kişiyi ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Aracını bırakıp kaçtı
Kazaya karışan sürücünün otomobili olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenilirken şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)