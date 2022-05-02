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    Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga 

    Alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 02.05.2022 - 16:22
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    Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga 

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle artışma çıktı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

    Yere düşen kişi başından darbe aldı

    Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

    Diyarbakır da tekmeli yumruklu kavga  #1

    Diyarbakır da tekmeli yumruklu kavga  #2

    Diyarbakır da tekmeli yumruklu kavga  #3

    Diyarbakır da tekmeli yumruklu kavga  #4

    Diyarbakır da tekmeli yumruklu kavga  #5


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