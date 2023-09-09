Diyarbakır’da tekstil dükkanında patlama Bağlar ilçesinde tekstil dükkanında çıkan yangın sonrası yaşanan patlamadan 25 kişi etkilenirken, 15 Milyon TL'lik zarar meydana geldi.

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İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerinde bir tekstil dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, dükkanı adeta alev topuna çevirdi.

Yangın nedeniyle içeride gaz sıkışmasından kaynaklı patlamam meydana gelirken, alevler dükkanın üzerindeki dairelere sıçradı . Daire sakinlerinden 25 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye yangını kontrol altına almayı başardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zarar: 15 milyon TL

Dükkan sahibi zararının 15 milyon TL olduğunu belirtirken, dükkan soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)