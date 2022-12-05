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    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı

    Duvarı delip girdikleri telefoncuda çelik kasayı matkapla açan hırsızlık şüphelileri, dükkanı 300 bin TL zarara uğrattı. Şüpheliler, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı.
    • 05.12.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:41
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    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı

    Diyarbakır’da, bir telefon dükkanını gözlerine kestiren şüpheliler, 30 Kasım’da gece saatlerinde duvarı delip içeri girdi.

    Çilingir lakaplı şüpheli şahıs, matkapla içerideki çelik kasayı açtı. 60 cep telefonunu çalan şüpheliler, iş yerini 300 bin lira zarar uğrattı.

    Kameraya yakalandılar

    İHA’nın haberine göre; kaçan 3 şüpheli, ellerinde koli ve çantalarla olay yerinden uzaklaşırken yüzleri kapalı şekilde kameralara yansıdı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu detaylı inceleme sonucu olay yerinden 2 kilometre uzakta şüphelilerin yüzlerini açık bir şekilde görüntülemeyi başardı.

    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı VİDEO

    Kimlikleri tespit edildi

    Şüphelilerin kimliklerinin R.G., M.G. ve Ö.K olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün yapılan operasyonda şüphelileri çalıntı 59 adet telefonla yakaladı.

    Ele geçen telefonlar iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı #1

    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı #2

    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı #3

    Diyarbakır’da, telefoncunun duvarını ve çelik kasayı delen hırsızlar yakalandı #4


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